Mark Parsons (34) moet na Spelen opvolger Sarina Wiegman worden

Door Daniël Dwarswaard



De zoektocht naar een opvolger van succescoach Sarina Wiegman is voor de KNVB een zware klus. De bond zette aanvankelijk in op een Nederlandse coach, maar kreeg dat niet voor elkaar. Daarom werden de pijlen later op het buitenland gericht. Parsons is in beeld gekomen door zijn goede prestaties in de hoog aangeschreven Amerikaanse vrouwencompetitie bij Washington Spirit en nu Portland Thorns.



Parsons was voor zijn periode in de Verenigde Staten al zes jaar coach van het vrouwenteam van Chelsea in Engeland. Daar begon hij al op zijn 21ste als hoofdtrainer. Sinds 2012 werkt Parsons in de Verenigde Staten, het land dat wereldkampioen is bij de vrouwen. Eerste werkte Parsons bij D.C. United Women en Washington Spirit, sinds 2015 bij Portland Thorns. Met die club werd hij in 2017 kampioen van de National Women’s Soccer League (NWSL). Hij werkte er met topspeelsters als Lindsey Horan, Christine Sinclair, Nadia Nadim en Becky Sauerbrunn.