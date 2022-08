Marcos Senesi trekt naar de Premier League en levert Feyenoord miljoenen op, Argentijn ontbreekt tegen Vitesse

Voormalig speler van Telstar en Go Ahead Eagles vecht voor zijn leven na botsing met doelman

Donny van Iperen van de Moldavische club FC Zimbru ligt in Moldavië in het ziekenhuis nadat hij zaterdag bij een botsing met de doelman van tegenstander Dinamo-Auto bewusteloos is geraakt. De 27-jarige voormalig speler van Telstar en Go Ahead Eagles is overgebracht naar het ziekenhuis in hoofdstad Chisinau, waar volgens de club artsen vechten om zijn leven te redden.

