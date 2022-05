Marcos Senesi staat voor bijzondere keuze: Feyenoord-verdediger opgeroepen door Argentinië én Italië

Italiaanse media deden eerder vandaag al melding van het feit dat Senesi bij de selectie voor Italië zou zitten en later op de vrijdagavond maakte ook Argentinië de selectie bekend. Tussen de namen van onder anderen Lionel Messi en Ajax-verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico stond ook daar de naam van de Feyenoord-verdediger tussen.

Buitenlandse media lyrisch over Feyenoord: ‘De muur van Feyenoord stopte Olympique Marseille'

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 25-jarige verdediger is geboren in Argentinië, maar beschikt daarnaast over een Italiaans paspoort. Zijn jeugdinterlands speelde Senesi wel voor Argentinië.