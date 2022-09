Marcel Brands over opstappen John de Jong bij PSV: ‘Waarschijnlijk had ik hetzelfde gedaan’

John de Jong is zelf opgestapt als technisch directeur van PSV. Dat stelt algemeen directeur Marcel Brands, die nog geprobeerd heeft om De Jong over te halen nadat bleek dat de raad van commissarissen (RvC) niet voldoende vertrouwen had in de technisch directeur.

,,Uit een evaluatie is gebleken dat de RvC niet het vertrouwen had in John zoals dat vertrouwen er hoort te zijn. Toen heb ik voorgesteld aan John om het gesprek met de RvC aan te gaan om zo de boel bij elkaar te houden, maar donderdag heeft John laten weten dat hij zich niet geroepen voelde om het gesprek aan te gaan en gaf hij aan te willen stoppen", vertelt Brands. ,,Hij vond het belangrijk dat het RvC vertrouwen in hem heeft.”

Brands had er niet op gerekend dat alles in een stroomversnelling zou komen bij de club uit Eindhoven. ,,Als directie hadden we nog het gevoel dat we de boel konden kantelen zodat John het vertrouwen terug zou krijgen. Gisterochtend had ik nog het gevoel dat we dit allemaal konden voorkomen, maar John is een gevoelsmens. Hij vroeg mij ook: wat zou jij doen als de RvC niet het vertrouwen in jou had. Dat is een moeilijke vraag, waarschijnlijk had ik hetzelfde gedaan.”

Toch heeft Brands De Jong nog proberen te overtuigen. ,,Ik heb geprobeerd hem op andere gedachten te brengen, aangezien we pas net gestart zijn, maar dat is niet gelukt", aldus Brands, die sinds de zomer de algemeen directeur is bij PSV. Of hij getwijfeld heeft solidair te zijn met De Jong? ,,In de beginfase heb ik aan de RvC aangegeven dat ik mijn eigen positie ook zou overwegen als ze mij de opdracht zouden hebben gegeven John te ontslaan, maar dat heeft de RvC op geen enkele manier naar mij geuit. Als wij hadden gezegd we stappen nu op, dan was John ook niet terug gekomen.”

Dat het vertrek van De Jong te maken zou hebben met onvrede over het behoud van Cody Gakpo ontkent Brands: ,,Er waren te veel op- en aanmerkingen over het functioneren van John, vooral over de periode voor mijn komst en niet zozeer over het huidige transferwindow. Daarin kan iedereen zien dat we goede spelers hebben gehaald en weinig geld hebben uitgegeven. We zijn aan de slag gegaan om een spits te halen, een keeper, een vervanger van Mario Götze en alles is gelukt. De geruchten rond de Cody Gakpo-transfer kan ik ontkrachten. Ik kan met mijn hand op het hart zeggen dat er geen bod op tafel is geweest waar PSV ja tegen heeft kunnen zeggen", aldus Brands, die spoedig op zoek gaat naar een opvolger.

Geen Frank Arnesen

Die opvolger wordt in elk geval niet Brands zelf. ,,Daar is geen sprake van. We gaan een nieuwe oplossing zoeken, maar alles is nu nog vers. Frank Arnesen? Hij is niet in beeld. Ik zou graag de gemiddelde leeftijd wat omlaag brengen in de directie. Die directie is bij PSV in charge. Wij hebben absoluut niet het gevoel dat de RvC er heel kort opzit. Ik denk wel dat wij na deze periode een keer met de RvC gaan zitten. Dit verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Wij hebben ook geen prettig gevoel hierbij, dat moge duidelijk zijn. Alleen het doel van PSV is heilig. Ik ben niet hiervoor teruggekomen naar PSV en ben blij met mijn collega’s. Dit hele verhaal levert geen winnaars op.”