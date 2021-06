Marbella moet nog even wachten op Malacia: ‘Nu we zover zijn, moeten we dit EK pakken ook’

Oranje zonder Wijnaldum en Frenkie de Jong begonnen aan trainings­kamp, De Ligt stapt snel uit

30 mei Het Nederlands elftal is zonder Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong aan de eerste training in Portugal begonnen. De aanvoerder van Oranje en middenvelder van Barcelona voegen zich later op zondag in Lagos bij hun ploeggenoten van de nationale ploeg.