Malen geeft wedstrijdbal mooi plaatsje: ‘Dit is iets om heel trots op te zijn’

Vijf keer scoren in één wedstrijd. Het is ongekend. In de historie gingen Coen Dillen (in 1959) en Bert Theunissen (in 1964) de huidige aanvaller van PSV voor. Toch was het voor Malen ook weer niet helemaal nieuw. ,,In de jeugd heb ik het weleens gedaan, in de D2 ofzo. Toen heb ik er nog meer dan vijf gemaakt”, glunderde Malen. Natuurlijk vond hij deze vijfklapper wel de mooiste. En vooral de eerste goal. ,,Dat was de mooiste, daar hebben we ook op getraind. Dat-ie er dan ook zo in gaat, is dat alleen maar mooi”, zei Malen, die ook twee strafschoppen benutte.