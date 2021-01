Makkelie zondag scheidsrechter bij Ajax - Feyenoord

Het wordt voor Makkelie zijn derde Klassieker als scheidsrechter. Zijn eerste was op 22 oktober 2017, toen Ajax met 1-4 won in De Kuip door goals van Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg (twee) en Siem de Jong. Bijna twee jaar geleden deed Feyenoord het dus veel beter in een Klassieker met Makkelie als arbiter, toen Ajax met 6-2 werd verslagen dankzij uitblinkers Jens Toornstra (drie assists en een goal) en Robin van Persie (twee goals).



Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn komende zondag de assistent-scheidsrechters. De aftrap in Amsterdam is komende zondag om 16.45 uur. Het is de eerste Klassieker van het seizoen. Voor Feyenoord is het bovendien het eerste duel met een tegenstander uit de ‘traditionele top drie’. Ajax trof afgelopen zondag al PSV (2-2) in de Johan Cruijff Arena. Feyenoord staat drie punten achter op koploper Ajax en twee op PSV.



Feyenoord won op 28 augustus 2005 voor het laatst in Amsterdam. Salomon Kalou en Dirk Kuyt zorgden toen voor de goals namens Feyenoord, Angelos Charisteas deed nog iets terug namens Ajax: 1-2.