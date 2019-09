Mag een voetballer wel een 10 krijgen?

VOOR: Johan Inan

De ongekende scoringsdrift van PEC Zwolle-speler Reza Ghoochannejhad tegen RKC (vier goals als invaller) kan niemand hebben zien aankomen. Na een weinig rendabel seizoen over de grens bij APOEL Nicosia en Sydney FC maakte hij zich op voor zijn eerste officiële minuten in bijna vijf maanden tijd. En dat bij een in nood verkerende club, waar de spelers zich in een turbulente week achter de omstreden en eerder beschonken trainer (John Stegeman) schaarden, maar voor zijn invalbeurt een nogal apathische indruk maakten. Het stond bij de wissel 1-2, het werd 6-2. ,,Ik heb vier maanden achterstand omdat ik de voorbereiding, waarin ik geen wedstrijd speelde, eigenlijk heb gemist”, aldus de nieuwe spits, die ook niet op een roze wolk uit de interlandperiode met Iran dreef. Het was dus heel naïef om te veronderstellen dat daar na 56 minuten een grote reddingsboei aan de zijlijn hing.