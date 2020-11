Maduro zag Maradona drie keer, maar ging niet op de foto: ‘Achteraf enorm zonde’

Na een goed seizoen met 40 duels voor Ajax mocht de 21-jarige Maduro in de zomer van 2006 mee naar het WK in Duitsland. Hij speelde slechts vier minuten, zijn enige WK-minuten, maar toch was het een onvergetelijke avond. ,,Ik viel kort voor tijd in voor Sneijder en het bleef 0-0 in Frankfurt, maar de sfeer die avond was zo mooi. We waren allebei na twee duels al door naar de achtste finales, dus het was voor iedereen in het stadion vooral een mooi voetbalfeest. En Diego zorgde er wel voor dat die sfeer goed bleef, want de wedstrijd zelf was niet zo bijzonder. Iedere keer als hij opstond en met zijn hand begon te zwaaien, zoals alleen Argentijnen dat kunnen, veerde dat hele stadion weer op. Zo bleef het echt 90 minuten lang een geweldige sfeer met al die Argentijnen op de tribune. Tijdens dat WK was Johan Cruijff vaak even bij ons en was Diego bij iedere wedstrijd van Argentinië. Dat geeft natuurlijk enorm veel steun aan zo'n spelersgroep, als zo'n grootheid succes komt wensen.”



Ook nu zat een fotomoment met Maradona er helaas niet in voor Maduro en zijn teamgenoten. ,,Na de wedstrijd was hij natuurlijk meteen weg, door naar het volgende feest. Vier jaar later was hij de bondscoach van Argentinië tijdens het WK in Zuid-Afrika. Dat hadden we toen niet gedacht, haha. Maar in 2014 en 2018 was hij gewoon weer als supporter aanwezig op de WK's, dat zegt veel over zijn liefde voor Argentinië en voetbal.”