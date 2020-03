Maduro: Het zijn momenteel alleen maar eilandjes bij Ajax

Gaat Ajax zich herpakken vanavond? ,,Dat is een moeilijke vraag. Wat is herpakken? Goed spel, maar uitgeschakeld worden? Of winnen zonder goed te voetballen? Ik denk namelijk dat als Ajax goed speelt, ze negen van de tien wedstrijden winnen. Dus ja, ook van FC Utrecht. Ze verkeren momenteel in een moeilijke fase, al vind ik dat Utrecht de laatste weken ook niet naar behoren presteert. Je krijgt dus twee ploegen die wat recht willen zetten. Utrecht heeft geanalyseerd wat er bij Ajax mis ging tegen AZ en Getafe, dat weet je gewoon. Het is dus aan Ten Hag en zijn spelers om niet wéér dezelfde fouten te maken. Als ze zich daarop focussen, zouden ze zich kunnen herpakken, ja.”

Wat moet Ten Hag veranderen bij Ajax?

,,In ieder geval niet de speelstijl. Ze staan bekend om hun manier van spelen. Ik ben opgegroeid bij die club en ik weet één ding zeker: zelfs in een crisisperiode gaat de speelstijl niet veranderen. Wat er wel anders moet, is de mindset. Nee, het moet niet gaan over individuen. Ajax moet de focus leggen op samenwerken. Samen aanvallen, samen verdedigen. Op dit moment zie ik allemaal eilandjes, waardoor niemand kan en gaat uitblinken. Het is aan de spelers en de staf om te laten zien dat ze een eenheid zijn. Niks ik, ik, ik. Het wij-gevoel moet overheersen en dat ontbreekt nu. Mooi voorbeeld hiervan was de 0-2 van AZ afgelopen zondag. Iedereen had het over het feit dat Martínez verkeerd stapte, maar Koopmeiners had die bal toch niet eens mogen geven? Het ging al fout bij het druk zetten en dat is iets wat je als team doet. Als de druk goed stond, had je niemand over Martínez gehoord. Kijk naar afgelopen seizoen: het team gunde elkaar doelpunten, ze deden alles samen. Voorin pakten ze de ballen af, daar krijg je als team energie van. Nu moeten ze 50 meter achter de bal aan rennen, dat vergt energie.”