Madueke kiest voor de omgekeerde route: ‘Mooi om samen met Mo voorin te staan’

Door Maarten Wijffels



De training van PSV in Qatar is net klaar als Noni Madueke (spreek uit Nonni Madoeweeke) een bal hooghoudt voor de camera. PSV TV doet deze week een spel dat ‘Around the World Challenge’ heet. Spelers wordt gevraagd om hoog te houden. En terwijl ze dat doen, moeten ze met één voet razendsnel rondjes om de bal heen draaien.



Het gaat de jonge Brit makkelijk af. Zoals veel bij hem soepel gaat. Tijdens deze eerste trainingsstage met de hoofdmacht is hij de revelatie. Donderdag speelde hij mee tegen Club Brugge. PSV-trainer Ernest Faber had makkelijk drie, vier vaste leden van de A-selectie in de spits kunnen zetten, op de vacante plek van de geblesseerde Donyell Malen. Maar hij koos voor debutant Madueke in de basis.