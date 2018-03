Maaskant aan de slag als technisch directeur bij Almere City

,,Ik ben aangenaam verrast door de ambitie en frisheid van deze club. Uit de gesprekken met algemeen directeur John Bes is naar voren gekomen dat wij veel raakvlakken hebben. Deze club is heel innovatief, wat past bij de kernwaarden 'jong, eigenwijs en ambitieus'. Ik heb ook altijd een innovatieve kijk op voetbal gehad en ik weet hoe het is om met een kleine club te promoveren. Dat sluit goed op elkaar aan'', zegt Maaskant, die in Nederland als hoofdtrainer werkte bij RBC Roosendaal, Go Ahead Eagles, Willem II, MVV, NAC Breda en FC Groningen. In het buitenland had hij het Poolse Wisla Krakow, het Wit-Russische Dinamo Minsk en het Amerikaanse Columbus Crew onder zijn hoede. Met Wisla Krakow won de Nederlander in 2011 de nationale titel.