Maanden cel voor relschoppers bij uit de hand gelopen promotieduel ADO

Hij had naar eigen zeggen twintig biertjes op. In 2019 had hij al een stadionverbod van 81 maanden gekregen omdat hij zich had misdragen bij een uitwedstrijd tegen Heracles in Almelo. ADO Den Haag had eerder al erkend dat er waarschijnlijk mensen met stadionverboden in het stadion waren gekomen. Die drie verdachten kregen allen zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk.