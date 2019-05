Luuk de Jong Speler van het Jaar: ‘Toch nog een prijs, mooi’

,,Ik had ook de twee wedstrijden van mei nog willen scoren,’’ zegt De Jong. ,,Zondag verloren we alleen helaas van AZ (1-0), waardoor de titelrace ineens definitief over was. Dat was een klap en dan is het zwaar om drie dagen later nog te moeten afsluiten tegen Heracles. Desondanks heb ik er nog wel alles aan gedaan om te scoren, want Dusan Tadic stond met 26 goals dichtbij. Uiteindelijk maakt hij er op de slotdag twee en eindig je allebei op 28. Maar oké, ook met dit gedeelde topscorerschap kan ik leven. Ik was eerder in mijn loopbaan drie keer tweede, dan voelt dit veel beter.’’