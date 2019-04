Luuk de Jong kan goal ondanks claim vergeten: ‘Er moet wél bewijs zijn’

,,Als Luuk de Jong zegt dat hij de bal heeft geraakt, geloof ik hem wel. Maar er moet wél bewijs zijn’’, zegt Yeun Au van Opta. ,,Onze analisten hebben ernaar gekeken en er is niet te zien dat de bal op enige manier van richting verandert. Wij moeten wel kunnen uitleggen waarom we een goal aan iemand anders geven.’’



En dus blijft de topscorer van de eredivisie op 27 doelpunten staan. Met dat aantal heeft De Jong zijn record uit het seizoen 2015-2016, toen hij 26 eredivisiegoals maakte voor PSV, reeds gebroken. Om voor het eerst de 30 te halen, moet hij in de laatste twee wedstrijden – AZ-uit en Heracles-thuis – nog drie keer scoren.



Best kans dat hem dat lukt trouwens, want beide ploegen behoren tot zijn favoriete tegenstanders. In 14 duels met AZ scoorde De Jong al 9 keer. Tegen Heracles was hij in 14 wedstrijden 7 keer trefzeker.