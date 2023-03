Lutsharel Geertruida verlengt contract bij Feyenoord: ‘Ik voel dat ik hier nog niet klaar ben’

,,Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is”, aldus Geertruida. ,,Bijtekenen is niet alleen goed voor mij, maar ook voor Feyenoord. Ik voel dat ik hier nog niet klaar ben, niet in de laatste plaats omdat het een grote wens van me is om met Feyenoord grote successen te boeken. Vorig seizoen was al bijzonder met de finale van de Conference League en dit jaar gaat het nog beter, ook met mij als voetballer. Het feit dat ik nu bij de selectie zit van het Nederlands elftal, is voor mij een extra bevestiging dat ik op de goede weg ben. Het maakt me ongelooflijk trots dat ik als jongen van Rotterdam-Zuid geselecteerd ben voor het grote Oranje.”



Geertruida verlengde in 2021 al zijn contract met twee jaar, tot medio 2024. Hij speelde 141 officiële wedstrijden voor Feyenoord en maakte daarin veertien doelpunten.