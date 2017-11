Lundqvist na maanden blessureleed terug bij PSV

Piepjong Ajax-tandem dirigeert Elftal van de Week

8:34 Het duo dat Ajax gisteren gezamenlijk over het dode punt hielp tegen Roda JC (5-1), Frenkie de Jong en Justin Kluivert, is eveneens opgenomen in het Elftal van de Week van AD Sportwereld. De 20-jarige De Jong viel na rust in en gaf drie assists, Justin Kluivert (18) tekende voor zijn eerste hattrick in de eredivisie. De absolute uitblinker van dit weekend staat in het doel: PSV'er Jeroen Zoet.