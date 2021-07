Lukoki loopt nog voor debuut bij Twente zware knieblessure op

Lukoki kwam onlangs transfervrij over, omdat hij geen club had. Hij tekende voor twee seizoenen in Enschede. Hij kwam met een fysieke achterstand binnen. Het was de bedoeling dat hij dinsdagavond tegen HSC’21 zijn eerste minuten voor FC Twente zou maken.

De 28-jarige Lukoki doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde bij de Amsterdamse club in 2011 in de Eredivisie. In 2013 maakte hij de overstap naar SC Cambuur en hij kwam later ook uit voor PEC Zwolle, waar Jans destijds trainer was. Vanaf 2015 speelde Lukoki vijf seizoenen voor de Bulgaarse topclub Ludogorets.