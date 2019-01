Lukkien moet goede gevoel vasthouden in Emmen

Tussenbalans

FC Emmen handhaaft zich als eredivisiedebutant tot nu toe alleraardigst, al was er even wat tegenwind rond de verloren wedstrijd tegen Ajax. Toen werd het team weggezet als een camping­elftal met overgewicht. Maar trainer Dick Lukkien presteert boven verwachting met zijn kwalitatief magere selectie.

Let op hem!

Van de stad van Michael Jordan naar die van Kjell Scherpen en Wim Beekman. Voor Michael de Leeuw is de overgang van Chicago Fire naar FC Emmen wellicht wat groot. Emmen creëert veel kansen, maar scoort niet vaak. De spits, die ooit 17 eredivisiedoelpunten in één seizoen maakte, geldt als een spectaculaire aankoop.

In & uit

Klus voor de coach

Het is voor trainer Dick Lukkien zaak om het goede gevoel vast te houden. Zeker ook omdat de nummer 17 slechts twee punten minder heeft. En dan komt ook nog direct landskampioen PSV op bezoek. Verliest Emmen snel meer punten, dan is er van de onbevangenheid van de debutant weinig meer over.