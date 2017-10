Lozano in voetsporen Kluivert en Rijvers

Elke eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van de databureau's Gracenote en Opta.

FC Groningen - Willem II 0-1

• FC Groningen pakte sinds het begin van het seizoen 2016-2017 negen rode kaarten, meer dan elk ander team.

• Willem II won voor het eerst sinds 21 december 2003 een uitduel met FC Groningen in de Eredivisie (sindsdien G4, V7).

• In slechts één Eredivisieduel sinds 2010/11 raakte een ploeg vaker het houtwerk (sc Heerenveen 4 keer tegen FC Utrecht op 4 mei 2013) dan Willem II tegen FC Groningen (3 keer).

• Erwin van de Looi pakte als Willem II-trainer meer Eredivisiepunten tegen zijn oude werkgever FC Groningen dan tegen elk ander team (7).

NAC Breda - PEC Zwolle 0-2

• In de afgelopen 32 jaar had NAC Breda alleen in het seizoen 2012-2013 minder punten na negen eredivisieduels (5) dan in het huidige seizoen (7 punten).

• NAC scoorde met de laatste veertig doelpogingen in de eredivisie niet; de veertig schoten daarvoor leverden de ploeg uit Breda zeven goals op.

• PEC Zwolle kent met achttien punten na negen speelronden de beste seizoensstart ooit in de eredivisie na negen wedstrijden.

• Bram van Polen benutte zijn vijfde strafschop voor PEC Zwolle (uit 5 pogingen). Alleen Ron Jans scoorde meer penalty’s voor PEC in de Eredivisie (8).

VVV - ADO Den Haag 0-2

• In de wedstrijd VVV - ADO Den Haag werd in totaal veertien keer geschoten, alleen tijdens FC Utrecht - Willem II werd er minder geschoten dit Eredivisieseizoen (dertien keer).

• De Hagenaars waren tegen VVV trefzeker met hun beide schoten op doel, vier van de laatste zes schoten op doel van het team uit de Hofstad werden gepromoveerd tot doelpunt.

• Lennart Thy was betrokken bij evenveel schoten (3 schoten, 2 gecreëerde kansen) als alle spelers van ADO (5), de spits wist ondanks veertien schoten dit seizoen nog niet het net te vinden in de Eredivisie.

• Erik Falkenburg is de vierde speler die voor zeven verschillende clubs scoort in de Eredivisie na Hennie Meijer, Ruud Geels en Chris Dekker.

Excelsior - Sparta 1-1

• Excelsior pakte tegen Sparta het eerste punt in een thuisduel dit seizoen; met een doelsaldo van -7 is dit echter nog steeds de slechtste seizoensstart ooit in eigen huis voor de Kralingers in de Eredivisie (ook 1 punt en doelsaldo -7 in 2011-2012 na 5 thuisduels).

• Excelsior vond met slechts 64,4 procent van de passes een teamgenoot, het laagste in een Eredivisieduel sinds 19 maart 2017, toen tegen Ajax 57,7 procent van de passes aankwam.

• Alleen Ajax en AZ hadden dit Eredivisieseizoen meer balbezit in een uitduel dan Sparta tegen Excelsior (63%).

• Sparta gaf tegen Excelsior 32 voorzetten uit open spel, het hoogste aantal voor de ploeg sinds Opta deze data volledig bijhoudt (2010-2011).

FC Twente - Roda JC 3-0

• Twente was in de laatste drie thuisduels in de Eredivisie vaker trefzeker (9 keer) dan in de laatste twaalf uitwedstrijden op het hoogste niveau (8 keer).

• Oussama Assaidi scoorde voor het eerst twee keer in een Eredivisieduel sinds 2 mei 2012, toen namens SC Heerenveen tegen FC Twente (3-4).

• Roda JC kreeg dit seizoen twintig tegengoals, meer dan iedere andere Eredivisieploeg; vorig seizoen kreeg Roda pas in speelronde 16 de twintigste tegentreffer te verwerken.

• Spits Dani Schahin kreeg in zijn 24 Eredivisiewedstrijden voor Roda JC meer gele kaarten (5) dan dat hij doelpunten maakte (3).

PSV - Heracles Almelo 3-0

• PSV benutte in 2017 evenveel strafschoppen in de eredivisie als in 2015 en 2016 samen (zeven - de Eindhovenaren misten in 2015 en 2016 in totaal vijf penalty’s).

• Hirving Lozano werd de derde speler ooit die in zes van zijn eerste zeven eredivisieduels scoort, na Pierre Kerkhoffs voor SC Enschede in 1959/1960 en Patrick Kluivert voor Ajax in 1994/1995.

• De laatste 2 rode kaarten voor Heracles in de Eredivisie werden gegeven aan Robin Pröpper.

• Jamiro Monteiro had voor de zesde keer dit eredivisieseizoen een passnauwkeurigheid van boven de 90 procent (9 wedstrijden), alleen Thulani Serero (94%) heeft dit seizoen een hogere passnauwkeurigheid dan Monteiro (92%) van spelers met minstens 300 passes.

Feyenoord - Ajax 1-4

• De Klassieker was de Eredivisiewedstrijd met de meeste overtredingen (38) en de laagste passnauwkeurigheid dit seizoen (67,5%).

• Drie van de laatste vijf strafschoppen van Feyenoord tegen Ajax in de Eredivisie werden gestopt; Nicolai Jørgensen was de eerste sinds Theo Lucius in 2007 die voor de Rotterdammers thuis miste in een Klassieker.

• Jens Toornstra scoorde zijn laatste achttien Eredivisiegoals in De Kuip en evenaarde het record van opeenvolgende Eredivisietreffers voor Feyenoord die allemaal thuis werden gemaakt (Wim Jansen).

• Ajax is voor de tweede keer ongeslagen in zes opeenvolgende Eredivisie-klassiekers op bezoek bij Feyenoord (W3, G3), na 1995-2000.

• Klaas-Jan Huntelaar staat in alle competities op evenveel doelpunten in de Klassieker als Johan Cruijff, Marco van Basten en Jaap Barendregt (9); het all-time record staat op naam van Sjaak Swart (18).

• Kasper Dolberg is de eerste invaller die minimaal twee goals weet te maken in de Klassieker in de Eredivisie.

AZ - FC Utrecht 3-0

• AZ had voor het eerst dit seizoen en voor het eerst sinds 14 mei (toen 49%, ook tegen FC Utrecht) minder balbezit dan de tegenstander (48%) in een Eredivisieduel.

• Dit seizoen werden al 3 doelpunten van AZ gemaakt door tieners, net zoveel als in het gehele vorige seizoen.

• FC Utrecht kreeg zestien tegengoals in de laatste vijf eredivisiewedstrijden, evenveel als in de negentien wedstrijden daarvoor.

• De Utrechters hebben dit seizoen al evenveel verliespunten in de Eredivisie als in de gehele eerste helft van 2017 (14).

Heerenveen - Vitesse 0-4

• De 0-4 is een evenaring van de grootste eredivisienederlaag van Heerenveen tegen Vitesse (eerder ook 0-4 op 15 januari 1994).

• Morten Thorsby ging 21 duels aan tegen Vitesse (geen speler vocht er meer uit) waarvan hij er liefst vijftien verloor, slechts één keer eerder verloor hij zoveel duels in een eredivisiewedstrijd (in januari 2016 tegen SC Cambuur).

• Vier van de vijf schoten op doel van Vitesse tegen sc Heerenveen resulteerden in een doelpunt, 50 procent van de schoten op doel van de Arnhemmers dit seizoen leverden een treffer op (hoogste percentage van alle eredivisieploegen).

• Henk Fraser is de enige trainer die tweemaal een eredivisieduel op bezoek bij Heerenveen won met minstens vier goals verschil (eerder 0-4 met ADO Den Haag op 20 december 2015).