Louis van Gaal zeer kritisch op Georginio Wijnaldum: ‘Hij heeft niet geleverd’

,,Wijnaldum heeft niet geleverd’’, zegt Van Gaal. ,,We hebben spelers te leen van clubs. Dan krijg je met vorm te maken. Oranje is geen revalidatiecentrum, ik moet de beste spelers hebben. Anders val ik door de mand bij de rest van de spelers. Bij jongens die het wel waarmaken bij hun club. Gini heeft door alle problemen bij PSG niet zijn normale vorm gehaald.”



„Als dat wel weer zo is, komt hij er bij. Ik ben een fan, maar ik heb hem drie keer gewisseld. En Louis van Gaal wisselt nooit zomaar. Ik heb contact gehad met Wijnaldum via FaceTime. Ik kijk mijn spelers recht in het gezicht aan. Of hij begripvol is over het feit dat ik hem niet heb opgeroepen? Ik vind het logisch als hij boos of teleurgesteld is. Dat is ieder mens toch? Georginio is ook teleurgesteld. ”



„Vorige keer heb ik hem er wel bij genomen. Of ik door de mand viel bij mijn spelers om Til wel op te roepen en Wijnaldum niet? Nee, Guus Til levert in Oranje. Ik heb in 2014 een team van Oranje gemaakt en spelers zoals Til zijn daar belangrijk in. Het gaat er niet alleen om dat je vrolijk bent als je speelt, maar ook als je niet speelt. Ik ga ook niet vertellen wat ik er allemaal mis is met een speler. Dat vind ik niet gepast.”



„Of het moeilijk voor hem wordt om het WK te halen? Dat weet ik niet. Als hij zijn vorm terug heeft, dan haal ik hem er weer bij. Hij is niet opeens gewist, maar toen hij inviel tegen Duitsland leverde hij niet. Dat we toen beter voor de dag kwamen, had niets met Wijnaldum te maken. Bij het WK in Brazilië heb ik hem tegen mijn principes in meegenomen als revaliderende speler. In plaats van Van der Vaart. Hij is ervaren. Vergelijkbaar met Sneijder in 2014? Niet te vergelijken, appels met peren. Wat de absentie van Wijnaldum met een groep doet? Een goede vraag, dat moeten we gaan zien.’’