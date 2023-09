Louis van Gaal over wereldtitel Lionel Messi: ‘Allemaal vooropgezet spel’

Voor de camera nam Van Gaal nadat hij was onderscheiden met een Eredivisie Oeuvre Award, geen blad voor de mond toen hem werd gevraagd naar het toernooi in Qatar vorig jaar. Het Nederlands elftal verloor in de kwartfinale na strafschoppen van Argentinië nadat het in de slotfase dankzij invaller Wout Weghorst een 0-2 achterstand had goedgemaakt (2-2).

Volgens Van Gaal had Oranje het duel met Messi en co onmogelijk kunnen winnen. ,,Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe topspelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, ja dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is,” aldus Van Gaal. ,,Wat ik daarmee bedoel? Ik bedoel daarmee alles wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik ja.”

Volledig scherm Tijdens de kwartfinale tussen Oranje en Argentinië liepen de gemoederen hoog op. © Pro Shots / Stanley Gontha

Het Nederlands elftal voelde zich in de kwartfinale een aantal keer benadeeld. Zo werd Messi niet van het veld gestuurd toen hij vlak voor het einde van de reguliere speeltijd geel kreeg, omdat hij door scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz eerder in de wedstrijd na een opzichtige handsbal was gespaard. En kreeg invaller Leandro Paredes geen rood toen hij de bal met opzet keihard in de dug-out van Oranje schoot.

Van Gaal, die niet vindt dat hij dingen anders had moeten doen op het WK, wilde zelf geen voorbeelden noemen waaruit bleek dat Messi in Qatar werd bevoordeeld. ,,Ik heb genoeg gezegd. Ik ben nog niet voor de camera geweest en jij stelt me die vraag en ik geef antwoord.”