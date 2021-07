Louis van Gaal over mogelijke terugkeer bij Oranje: ‘De geschiedenis herhaalt zich’

Louis van Gaal is niet verbaasd dat de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach bij hem is uitgekomen. ,,De geschiedenis herhaalt zich”, zegt hij in een interview met de Franse sportkrant L’Équipe, dat al was afgenomen voordat de top van de KNVB donderdag in Portugal bij hem op bezoek kwam.

,,De positie van bondscoach is heel belangrijk met het oog op de ontwikkeling en innovatie van het voetbal in een land", vervolgt Van Gaal. KNVB-directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma brachten gisteren dus in Portugal een bezoek aan Van Gaal om hem te polsen en keerden met huiswerk terug.

Het doet Van Gaal goed dat veel Nederlanders hem als de ideale opvolger van de opgestapte Frank de Boer zien, zo zegt hij in het interview met de Franse krant. ,,Toen Ronald Koeman vorig jaar vertrok naar Barcelona kreeg ik in de polls ruim 30 procent van de stemmen. Nu is dat ongeveer 80 procent.”

Van Gaal ziet overigens kansen voor Oranje op het WK in Qatar. ,,Het beste team wint, niet de beste individuen. Dat zeg ik al veertig jaar. Nederland heeft fantastische spelers, maar tegen Tsjechië hebben we die niet gezien”, doelt hij in de Franse sportkrant op de nederlaag in de achtste finales van het EK. ,,Dan moet je je afvragen waarom dat is gebeurd. Dat is ook het geval bij Frankrijk of Portugal. In mijn ogen zijn dit geen teams, maar een verzameling individuen.”

Van Gaal is kandidaat nummer één die de top van de KNVB graag als bondscoach voor het Nederlands elftal ziet staan. Maar bij de bond hebben ze ook al aan een plan B of plan C gedacht, voor het geval er geen akkoord wordt bereikt met de topkandidaat, die in de zomer vaak in zijn huis in Portugal verblijft.

Van Gaal ging zeven jaar geleden met 23 voetballers en een staf van 37 personen naar het WK van Brazilië, met brons voor het Nederlands elftal als resultaat. Zo’n omvangrijke staf is kostbaar. Als Van Gaal en de directie tot een akkoord komen, dan zal de raad van commissarissen van de voetbalbond de overeenkomst ook nog moeten goedkeuren. Haast is geboden, want op 1 september is Noorwegen de volgende tegenstander in de WK-kwalificatie, gevolgd door Montenegro (4 september) en Turkije (7 september).

Tijdens het gesprek van gisteren in Portugal zal Van Gaal ongetwijfeld een eisenpakket op tafel hebben gelegd. De 69-jarige oud-trainer van Ajax, FC Barcelona, Bayern München, AZ en Manchester United laat zich graag omringen door specialisten met wie hij al veel heeft meegemaakt.

