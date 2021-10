Louis van Gaal neemt het op voor bekritiseerde Frenkie de Jong: ‘De geschiedenis herhaalt zich’

Van Gaal nam het in zijn persconferentie op voor de middenvelder die bij FC Barcelona in een moeilijke periode zit. ,,Als alles pais is en je hebt geweldige bijdrages die Frenkie in de afgelopen twee jaar heeft geleverd, dan is er niets aan de hand’’, aldus Van Gaal. ,,Maar op het moment dat het slecht gaat, dan zoekt men in Barcelona altijd naar de buitenlanders. En in dit geval is de coach (Ronald Koeman, red.) ook een buitenlander en een Nederlander.’’