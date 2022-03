Louis van Gaal: ‘Ik snap wel dat Memphis Depay het geen leuke wedstrijd vond’

SamenvattingLouis van Gaal was blij met de vechtlust die Oranje vanavond in de tweede helft tegen Duitsland (1-1) toonde en met de steun van het publiek in de Johan Cruijff Arena. ,,Ik denk dat de mensen hebben genoten van de vechtlust van dit team", zei de 70-jarige bondscoach.

,,Ik snap wel dat Memphis Depay het geen leuke wedstrijd vond, want hij had weinig de bal. Wij waren niet balvast, zeker in de eerste helft niet. De jongens die dat normaal wel zijn en de ballen moeten geven aan Memphis en Malen waren niet zuiver in de passing, dus we kwamen weinig aan aanvallen toe in de eerste helft. Dat heeft ook met vorm en vertrouwen te maken, maar dat is ook de kwaliteit van het Duitse team die veel ballen kunnen onderscheppen op het middenveld door goed gegroepeerd druk te zetten”

,,Ondanks het overwicht van de Duitsers in de eerste helft zou 0-0 bij de rust niet gek zijn geweest. Duitsland was wel erg balvast, maar ik denk dat wij verdedigend goed stonden en niet veel kansen weggaven ondanks hun veldoverwicht. In de tweede helft knokken we ons terug en dankzij Frenkie de Jong kunnen we ons onder de druk van Duitsland uit voetballen. Het publiek was ook geweldig in de tweede helft. Wij maakten een fantastisch doelpunt en hadden ook nog een penalty kunnen krijgen, dan winnen we deze wedstrijd ook nog gewoon.”

,,Wat ik net nog heb gezegd tegen de spelers in de kleedkamer? Dat gaat jullie niks aan. Dat gaat veel verder dan wat ik voor de camera kan zeggen. Ik vind dat we een fantastische week achter de rug hebben. We hadden twee keer kunnen winnen. Tegen Duitsland vind ik een gelijkspel niet zo slecht. Duitsland is een topland. Zij zijn een kandidaat om het WK te winnen, denk ik. Ik denk dat het publiek heeft genoten van de strijd. Of een gelijkspel misschien niet eens zo slecht is voor deze groep? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Voor het proces zou het beter zijn geweest als we ook deze wedstrijd hadden gewonnen.”

