Louis van Gaal hekelt beleid: ‘Meneer Rutte is leider van dit volk en daar mag je wat van vinden’

Column Sjoerd Mossou | Geen flauw benul hoe het gaat lopen met De Ligt, Van de Beek en Frenkie de Jong

Columnist Sjoerd Mossou is 2,5 jaar na de zegetocht van Ajax in Europa nog niet echt te spreken over de ‘gouden generatie’ van Ajax. ‘De Ligt, Van de Beek en Frenkie de Jong zijn nog steeds hartstikke jong, ze komen er vast wel, en Ziyech vindt straks ook nog wel een mooie club, maar laten we eerlijk zijn: over de hele linie valt het nog een beetje tegen.’

10 november