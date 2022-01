Loting kwartfinales KNVB Beker: Ajax tegen Vitesse, PSV treft NAC Breda

Zeven van de acht kwartfinalisten zijn actief in de eredivisie. NAC Breda is in het bekertoernooi de enige overgebleven club uit de Keuken Kampioen Divisie, waarin het zeer teleurstellend op de tiende plaats staat. Na FC Utrecht werd afgelopen week ook PEC Zwolle uitgeschakeld in het lege Rat Verlegh Stadion, maar vanavond verloor de ploeg van Edwin de Graaf weer met 2-0 bij FC Emmen.

De wedstrijden in de kwartfinales vinden plaats op 8, 9 en 10 februari 2022. De loting voor deze kwartfinales was in tweeën gedeeld. Het eerste gedeelte werd op zaterdag 18 december 2021 verricht in de ESPN-studio door Ralf Seuntjens, speler van NAC Breda. Het tweede gedeelte werd vanavond verricht in dezelfde studio door Paul Bosvelt. De KNVB besloot de thuisteams al te loten zodat de gemeentes zich konden voorbereiden op een midweekse wedstrijd.