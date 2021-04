Loopt enkelkwetsuur voor Daley Blind uit op dubbele dreun?

Drama voor Daley Blind: ‘Seizoen eindigt heel abrupt voor mij’

16:10 Daley Blind komt dit eredivisieseizoen niet meer in actie. Dat blijkt uit een update van Ajax over de blessure van de linkspoot. De Ajacied liep dinsdagavond in Gibraltar tijdens de WK-kwalificatie-interland van Oranje (0-7) een enkelblessure op. Blind gaat volgende week onder het mes. ,,Het seizoen eindigt abrupt voor me.”