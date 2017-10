Locadia onzeker, Pereiro en Bergwijn terug bij PSV

Gastón Pereiro en Steven Bergwijn maken naar alle waarschijnlijkheid deel uit van de selectie van PSV voor de uitwedstrijd van zondag tegen Vitesse. Beide aanvallers zijn voldoende hersteld van blessures. Of Jürgen Locadia in Arnhem zijn rentree kan maken, is nog onduidelijk.

Locadia trainde vrijdag nog apart van de groep. Trainer Phillip Cocu laat van de training van zaterdag afhangen of hij Locadia meeneemt naar Vitesse. Pereiro raakte zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd aan een schouder en miste daardoor donderdag de bekerwedstrijd tegen FC Volendam. Bergwijn miste zowel de ontmoeting met Heracles als die met Volendam wegens knieklachten.

Kampioenschap

Koploper PSV heeft een voorsprong van zes punten op nummer drie Vitesse. ,,Vitesse presteert heel goed, ze hebben een heel goede selectie. Een team met ervaring en de kwaliteit om uit het niets een treffer te maken. Het wordt een pittige wedstrijd'', keek Cocu vrijdag vooruit. ,,Ik begrijp dat het interessant is om over een kampioenschap te praten, maar we zitten absoluut niet in een situatie waarover we lichtzinnig kunnen denken. Als een concurrent een keer wint als wij verliezen, is de voorsprong zo goed als weg. We zijn blij met ieder punt voorsprong dat we hebben, maar het seizoen is pas net begonnen. Bovendien moeten wij goed beseffen dat we iedere wedstrijd 100 procent moeten blijven geven. Anders zijn we kwetsbaar.''

Gelredome

Vitesse won in de Gelredome nog nooit van PSV. Trainer Henk Fraser: ,,Ik heb die statistiek voorbij zien komen. Het is een feit en tegelijkertijd ook een mooie uitdaging om daar iets aan te doen. Vorig jaar hebben we met z'n allen ook iets bereikt wat in de 125 jaar daarvoor nog nooit gelukt was", zei hij over winst van de KNVB-beker. ,,Ik denk dat beide ploegen de zaken goed op orde hebben. PSV is als geen ander in staat om toe te slaan op allerlei momenten. In dat opzicht is het bijna een 'niet Nederlandse' ploeg.''