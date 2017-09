Locadia briljant, El Khayati wederom de held

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin PSV FC Utrecht verpulverde sprong één speler er met kop en schouders bovenuit: Jürgen Locadia. De aanvaller van de Eindhovenaren was in de Galgenwaard liefst vier keer trefzeker én ook nog eens goed voor een assist. Hij kreeg van ons een negen als rapportcijfer.

Door Leendert Kamsteeg

In de hoofdstad blonk Thulani Serero in positieve zin uit. De Vitesse-middenvelder dompelde zijn oude ploeg Ajax in rouw met sterk spel en kreeg van ons een acht. Sparta-goalie Roy Kortsmit verloor in Den Haag weliswaar, maar de 1-0 nederlaag bij ADO lag zeker niet aan hem. Hij kreeg van ons een 7,5, net als de voor de zoveelste keer uitblinkende Hagenaar Nasser El Khayati. Bekijk hieronder alle rapportcijfers.

Willem II – SC Heerenveen 1-2

Willem II: Wellenreuther 6; Heerkens 6, Lachman 6,5, Peters 6, Van der Linden 6 (86. Crowley -), Tsimikas 6,5; Haye 6, Rienstra 6, Lieftink 5,5 (73. Croux -); Velikonja 5 (66. Azzaoui -), Sol 6.

SC Heerenveen: Hansen 6,5; Dumfries 6, Høegh 6,5, Pierie 6, Woudenberg 6; Thorsby 6, Schaars 7, Kobayashi 6,5; Odegaard 6 (83. Van Amersfoort -), Ghoochannejhad (86. Veerman -), Zeneli 6 (66. Rojas -).

Arbiter: Janssen 6,5

Man of the Match: Zoals dat van een aanvoerder wordt verwacht, nam Stijn Schaars zijn ploeg in Tilburg, net als tegen PSV, op sleeptouw. De 33-jarige routinier liet Willem II-doelman Timon Wellenreuther met een parel van een vrije trap kansloos, wat de opmaat voor de vierde seizoenszege betekende. In Friesland kijken ze dan ook met vertrouwen uit naar volgende week, wanneer het nog ongeslagen SC Heerenveen Ajax op bezoek krijgt.

Volledig scherm Stijn Schaars. © ANP Pro Shots

Feyenoord – NAC Breda 0-2

Feyenoord: Jones 4,5; Diks 5 (67. Vente -), Botteghin 5, Van der Heijden 5,5, Nelom 4; Amrabat 4, El Ahmadi 6, Vilhena 5; Basacikoglu 4 (55. Larsson 5), Kramer 4, Boëtius 5.

NAC Breda: Birighitti 6,5; Horsfield 5,5 (70. Sporkslede -), Koch 6, Mari 6, Angelino 6; El Allouchi 6, Manu Garcia 7, Verschueren 5,5; Mets 5,5, Korte 6,5 (78. Sprangers -), Ambrose 6,5 (87. Enevoldsen -).

Arbiter: Kamphuis 5

Man of the Match: Net als wel vaker dit seizoen was het ook in de Kuip bij vlagen weer smullen geblazen van de acties van Manu Garcia. De Spaanse huurling van Manchester City beschikt over een uitstekend inzicht, afgewisseld met heerlijke dribbels en passes om de vingers bij af te likken. Van alle Bredase basisspelers had Manu Garcia bovendien de hoogste passzuiverheid (90%, 41 balcontacten). Waar ligt zijn plafond?

Volledig scherm Manu Garcia. © Dennis Wielders

Heracles Almelo – Roda JC 2-1

Heracles Almelo: Castro 6,5; Breukers 5,5, Pröpper 6, Hardeveld 5, Duarte 6,5 (77. Droste -); Pelupessy 6, Van Ooijen 5,5, Monteiro 6,5; Darri 6,5 (82. Niemeijer -), Gladon 5,5 (67. Vermeij -), Peterson 5.

Roda JC: Jurjus 6,5; Götz 5, Ananou 6, Auassar 6, Van Peppen 6; El Makrini 5,5, Gustafson 4,5 (75. Engels -), Ndenge 5,5; Rosheuvel 6, Schahin 5,5, Paulissen 6,5 (82. Van Velzen -).

Arbiter: Kuipers 7

Man of the Match: Hij is in Almelo lang niet altijd zeker van een basisplaats, maar Brahim Darri liet tegen Roda JC zien dat hij er wel nadrukkelijk naar solliciteert. Met vijf schoten op doel, vier keypasses en een passzuiverheid van liefst 94% was de 23-jarige buitenspeler veruit de gevaarlijkste man op het kunstgrasveld van Heracles. Eén nadeel: het scoren wil niet altijd vlotten. Darri’s laatste competitiedoelpunt dateert inmiddels alweer van november 2016.

Volledig scherm Brahim Darri (r) in duel met Roda-speler Ashton Gotz. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – Sparta Rotterdam 1-0

ADO Den Haag: Zwinkels 7; Ebuehi 6, Beugelsdijk 7, Kanon 6,5, Meijers 6,5; Immers 7, El Khayati 7,5, Bakker 7; Becker 7,5, Johnsen 5 (82. Lorenzen -), Falkenburg 6 (72. Duplan -).

Sparta Rotterdam: Kortsmit 7,5; Floranus 4, Fischer 6, Chabot 6 (76. Duarte -), Marfelt 4,5; Dougall 7, Mühren 6, Sanusi 6; Verhaar 7 (71. Brogno -), Ache 5,5 (79. Volas -), Goodwin 5.

Arbiter: Manschot 7

Man of the Match: Het mag inmiddels geen verrassing meer heten waarom trainer Alfons Groenendijk Nasser El Khayati ook dit seizoen weer graag in de ADO-selectie wilde hebben. De oud-speler van onder meer Burton Albion en Queens Park Rangers bezorgde de Hagenaars drie zeer welkom punten door met een leep balletje de eveneens sterk keepende Sparta-doelman Roy Kortsmit te passeren. Sinds zijn komst naar Den Haag loopt El Khayati nog steeds één-op-één.

Volledig scherm Nasser El Khayati. © ANP Pro Shots

FC Utrecht – PSV 1-7

FC Utrecht: Jensen 5,5; Klaiber 6,5 (70. Troupée -), Van der Maarel 5, Janssen 5, Braafheid 4; Emanuelson 4,5, Van de Streek 5, Ayoub 5,5, Labyad 5; Bahebeck 5,5 (61. Görtler -), Dessers 5 (61. Kerk -).

PSV: Zoet 7,5, Arias 7, Schwaab 7, Isimat 6, Luckassen 7 (69. Rosario -), Brenet 6,5; Van Ginkel 7, Hendrix 7 (74. Ramselaar -), Pereiro 7,5 (81. Bergwijn -), Lozano 7,5, Locadia 9.

Arbiter: Gözübüyük 7

Man of the Match: Jürgen Locadia was in Utrecht zonder twijfel dé blikvanger. Met liefst vier treffers én een assist beleefde de 23-jarige aanvaller één van zijn beste zondagmiddagen ooit in het shirt van PSV. Slechts twee spelers gingen Locadia voor met vier goals op bezoek bij FC Utrecht: Romario in 1989 en Graham Arnold in 1996. Met vijf goals staat Locadia nu plots in de top van het topscorersklassement.

Volledig scherm Jurgen Locadia. © Pim Ras Fotografie

Ajax – Vitesse 1-2

Ajax: Onana 5; Veltman 5, De Ligt 5 (34. Dolberg 5), Viergever 5, Dijks 4; De Jong 4,5, Van de Beek 4,5 (46. Schöne 5), Ziyech 5; Kluivert 5 (67. Cerny -), Huntelaar 5, Younes 4.

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 6, Kashia 7,5, Miazga 8, Faye 6; Bruns 6,5, Serero 8 (59. Ali 6), Foor 6,5; Rashica 7 (81. Van der Werff -), Matavz 6, Linssen 6 (63. Castaignos -).

Arbiter: Van Boekel 7

Man of the Match: Uitgerekend oud-Ajacied Thulani Serero was in de Johan Cruijff Arena een uur lang de beste speler op het veld. De Zuid-Afrikaan heeft zijn lengte dan niet mee, maar combineert zijn loopvermogen met uitstekend spelinzicht en hield het gat tussen de verdediging en het middenveld overbrugbaar. In Amsterdam zullen ze zich nog wel eens achter de oren krabben vanavond.

Volledig scherm Thulani Serero (l) in duel met Justin Kluivert. © ANP Pro Shots

FC Groningen – FC Twente 1-0

FC Groningen: Padt 7; Te Wierik 6,5, Memisevic 6,5, Reijnen 6,5, Warmerdam 6,5, Jenssen 6, Bacuna 6,5, Doan 5 (72. Drost -); Mahi 7, Veldwijk 6 (77. Van Weert -), Idrissi 6,5.

FC Twente: Brondeel 7; Ter Avest 6, Bijen 5,5, Lam 5,5, Van der Lely 5,5 (80. Buckley-Ricketts -); Liendl 5,5, F. Jensen 5,5, Vuckic 5,5 (80. Kvasina -), Slagveer 5 (72. Tighadouini -), Boere 5,5, Assaidi 6,5.

Arbiter: Van den Kerkhof 5,5

Man of the Match: Een zich vrijwel wekelijks herhalend verhaal is een sterk spelende Mimoun Mahi aan FC Groningen-zijde. Tegen FC Twente was het vanmiddag in de Euroborg weer niet anders. Hoewel zijn naam niet op het scorebord verscheen, ging er van de fysiek sterke buitenspeler wel weer een hoop dreiging uit. Welke club pikt hem in de winter op?

Volledig scherm Mimoun Mahi (r) in duel met FC Twente speler Jeroen van der Lely (l). © ANP Pro Shots

VVV-Venlo – PEC Zwolle 1-1

VVV-Venlo: Unnerstall 6; Rutten 6, Röseler 6, Promes 6, Labylle 6 (61. Van Bruggen -); Post 6,5, Seuntjens 6,5, Leemans 7; Tissoudali 5,5 (63. Van Crooy -), Thy 6,5, Hunte 6,5 (75. Nwakali -).

PEC Zwolle: Boer 7; Ehizibue 6,5, Marcellis 6,5, Freire 5,5, Van Polen 6; Bakker 5, Thomas 5,5, Saymak 5 (84. Israelsson -); Marinus 5 (57. Ondaan 5,5), Parzyszek 4,5 (57. Nijland 5,5), Mokhtar 5.

Arbiter: Nijhuis 6

Man of the Match: De familie Boer kan vanavond met een glimlach aan een stuk taart. Hoewel PEC Zwolle niet verder kwam dan een gelijkspel bij promovendus VVV-Venlo keepte de vandaag 37 jaar geworden Diederik Boer een uitstekende wedstrijd. Door reddingen op pogingen van onder meer de invallers Nwakali en Van Crooy kwamen de Zwollenaren in het slot van de wedstrijd zelfs nog goed weg met 1-1.

Volledig scherm Diederik Boer. © ANP Pro Shots

AZ – Excelsior 0-2

AZ: Bizot 6,5; Svensson 5 (87. Dos Santos -), Vlaar 4, Wuytens 5, Ouwejan 4 (46. Friday 6) ; Til 6, Vejinovic 6, Van Overeem 5 (46. Helmer 5,5); Jahanbakhsh 4,5, Weghorst 5,5, Seuntjens 5,5.

Excelsior: Kristinsson 5,5; Karami 6,5, Mattheij 7, Faes 7, Massop 6,5; Faik 6, Koolwijk 6,5, Vermeulen 6,5 (80. Messaoud -); Caenepeel 5 (72. Payne -), El Azzouzi 5 (66. Van Duinen -), Bruins 7,5.

Arbiter: Blom 6

Man of the Match: Nadat Excelsior binnen acht minuten twee penalty’s had gekregen, wist de trouwe Excelsior-volger dat het goed zat. Met Luigi Bruins achter de bal misten de Kralingers in het verleden namelijk nog nooit. Door zijn twee benutte strafschoppen achter AZ-doelman Marco Bizot staat Bruins nu op 10 uit 10. Een prima moyenne voor de 30-jarige middenvelder die na zes duels inmiddels al vaker heeft gescoord dan in het gehele vorige seizoen.