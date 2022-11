LIVE WK voetbal | Cody Gakpo doet het ook tegen Qatar en bezorgt Oranje zo een voorsprong bij rust

Arne Slot weet hoe Feyenoord zich kan versterken: ‘Maar dan ga je al richting de tien miljoen, vrees ik’

De aanhang van Feyenoord jubelt terecht nu de ploeg verrassend herfstkampioen is geworden. Een strijd met Ajax en PSV ligt in het verschiet, maar is die daadwerkelijk vol te houden door de ploeg van Arne Slot?

14 november