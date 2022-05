LIVE | Willem II kent droomstart met twee goals in twintig minuten

RKC nog in wachtkamer voor lijfsbe­houd na late gelijkma­ker van Cambuur

RKC kon zich zo goed als verzekeren van nog een seizoen eredivisievoetbal, maar de ploeg van Joseph Oosting kreeg in blessuretijd een domper te verwerken in de vorm van een tegendoelpunt. Door het gelijkspel bij Cambuur Leeuwarden (1-1) was RKC nog niet zeker van handhaving.

6 mei