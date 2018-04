LIVE: Van de Streek opent score voor FC Utrecht, Kerk mist Feyenoord

LIVE: Basisdebutant Bruijn vervangt zwaar geblesseerde Schaars

13:35 Scheidsrechter Pol van Boekel fluit het duel in Heerenveen. De heenwedstrijd eerder dit seizoen eindigde in 3-3. Heerenveen mist Stijn Schaars door beenbreuk Pol van Boekel is arbiter