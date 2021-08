LIVE | Utrecht scoort na rust razendsnel twee keer en leidt ruim tegen Feyenoord

NAC-held Ralf Seuntjens velt ADO met hattrick, De Graafschap wint topper in Emmen

27 augustus Ralf Seuntjens was vrijdagavond met een hattrick de grote man bij NAC Breda, dat in de Keuken Kampioen Divisie thuis won van ADO Den Haag (3-0). In een andere topper won De Graafschap met 0-2 bij FC Emmen, terwijl Daryl van Mieghem namens FC Volendam ook drie keer scoorde.