LIVE | Utrecht jaagt tegen Feyenoord op gelijkmaker na treffer Berghuis

Vandaag FC Utrecht-Feyenoord Waarom de play-offs een schrik­beeld zijn voor Feyenoord

6:59 Om de play-offs te ontlopen, moet Feyenoord een gat dichten met Vitesse, dat vijf punten én een wedstrijd voorsprong heeft. Dus is een overwinning vanmiddag tegen FC Utrecht bijna een must. ,,Maar we pakken het hetzelfde aan.’'