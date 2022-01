LIVE | Topper PSV - Ajax kan cruciaal duel zijn in titelstrijd

VIDEO Feyenoord­sup­por­ters bewijzen publieks­lie­ve­ling Christian Gyan met fakkels laatste eer

Honderden supporters hebben vrijdagmiddag bij De Kuip een laatste ode gebracht aan de onlangs overleden Chris Gyan. Met fakkels in de hand scandeerden ze de naam van hun cultheld. De geboren Ghanees, die in Rotterdam uitgroeide tot publiekslieveling, overleed kort voor de jaarwisseling op 43-jarige leeftijd. Gyan was ongeneeslijk ziek.

21 januari