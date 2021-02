LIVE | Sparta na rust met Smeets op jacht naar goal tegen Willem II

Samenvatting Vitesse geeft VVV tik in aanloop naar halve bekerfina­le

27 februari Op voetbaltechnisch vlak blijven er zorgen, maar Vitesse heeft de vrije val een halt toegeroepen. Met de eerste zege in zes duels, een uiteindelijk nog ruime 4-1 tegen VVV-Venlo, behoudt de Arnhemse club aansluiting met de top van de eredivisie. De opluchting in het Gelderse kamp is enorm.