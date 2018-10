LIVE | RKC ruikt stunt bij PSV, vier andere duels begonnen

Koeman gelooft in winst Nations League: ‘Niets is onmogelijk’

16:28 Bondscoach Ronald Koeman denkt dat het Nederlands elftal de Nations League kan winnen. Dat vertelde de openhartige Koeman tijdens een Q&A op de Facebookpagina van OnsOranje. ,,Ik besef dat het heel moeilijk is, want onze tegenstanders Frankrijk en Duitsland zijn enorm sterk. Maar niets is onmogelijk. Zo moet je het ingaan.”