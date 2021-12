LIVE | Rampavond PSV: Europa League-exit nadert, rood voor Sangaré en blessure Madueke

Sparta verscheurd door verdeeld­heid: ‘Het was Laros eruit, ik eruit, of allebei eruit’

Met het onvermijdelijke vertrek van Henk van Stee bij Sparta zijn de problemen nog lang niet opgelost op Het Kasteel. Het is immers maar de vraag of Henk Fraser aanblijft nu zijn bondgenoot is vertrokken. En áls dat zo is, met welke technisch directeur moet hij dan gaan samenwerken? Intussen woedt nog altijd een botsing van stromingen in Spangen. ,,Het wordt nu tijd om alle klokken weer gelijk te zetten.”

7 december