LIVE | PSV op doelpuntenjacht tegen De Graafschap

• PSV verloor thuis nog nooit van De Graafschap

• De laatste keer dat PSV niet als koploper aan een speelronde in de eredivisie begon was bij aanvang van speelronde 3 (augustus 2018)

• PSV moet na de zege van Ajax zaterdagavond (6-2 tegen Excelsior) winnen om naast de koploper te komen in de titelstrijd