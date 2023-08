LIVE play-offs Europa League | Ajax wil zichzelf bij Ludogorets goede uitgangspositie verschaffen

met video Ajax-trai­ner Maurice Steijn moppert op blunderen­de Jakov Medic: ‘Waarom neem je zo veel risico?’

Trainer Maurice Steijn trok een duidelijke conclusie na het gelijkspel van Ajax bij Excelsior (2-2). ,,Als we om het kampioenschap willen meespelen, dan moeten we deze wedstrijd winnen”, zei hij. ,,We hebben in een veel te laag tempo gespeeld om Excelsior kapot te spelen. En ik zie dingen terugkomen die in de voorbereiding ook niet goed gingen.”