LIVE play-offs Champions League | PSV met Dest en Lang begonnen aan uitduel met Rangers FC

Een jaar geleden was het Rangers FC dat PSV uit de Champions League hield. Twaalf maanden later treffen de twee clubs elkaar weer in de play-offs. Redden de in goede vorm verkerende Eindhovenaren, met Noa Lang én de nieuwe Sergiño Dest in de basis, het ditmaal wel? Vanaf 21.00 uur volg je het duel hier live!