LIVE | PEC hoopt tegen FC Groningen geweldige reeks voort te zetten

video Toon Gerbrands zette als directeur van PSV het voetbal weer op 1, 2 en 3

Toen Toon Gerbrands in 2014 begon als directeur van PSV had de club al zes jaar geen landstitel meer gevierd. Het sportieve aspect kwam met hem weer voorop te staan. Net als een kop koffie met Harry van Raaij en een luisterend oor voor mensen in de organisatie.

15 februari