LIVE | PEC en Heerenveen kunnen verschil nog niet maken in regenachtig Zwolle

PSV tegen Sparta nog zonder Madueke en Pröpper: ‘Ze zijn nog niet fit genoeg’

1 oktober PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam niet beschikken over Noni Madueke en Davy Pröpper. De aanvaller en middenvelder zijn nog niet fit. Zij ontbraken donderdag ook al in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz in de Europa League, die PSV met 4-1 won.