LIVE | Paar duizend NAC-fans verwelkomen spelers met vuurwerk

Samenvatting Berghuis na behalen finale play-offs: ‘Voor fans spelen, is het mooiste wat er is’

20 mei Steven Berghuis stond met een grote glimlach voor de camera's van ESPN. Feyenoord had met 6000 fans in de Kuip de finale van de play-offs om Europees voetbal bereikt door Sparta met 2-0 te kloppen. ,,Hun aanwezigheid is een grote kracht voor ons.”