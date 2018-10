LIVE | Oranje wil nieuwe stunt in Derby der Lage Landen

Voetbal­sters Ajax geloven in stunt tegen Lyon

19:11 De voetbalsters van Ajax geloven in een stunt in de Champions League. De landskampioen treft in de achtste finales met Olympique Lyon de ploeg die de afgelopen drie seizoenen het Europese bekertoernooi won. Morgen is het eerste duel, op het uitverkochte sportpark De Toekomst in Amsterdam.