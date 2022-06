LIVE | Oranje met Flekken op doel en Memphis als aanvoerder, geen Milik en Lewandowski bij Polen

met video Weghorst wekt in Wales woede van ploegge­noot: ‘Waarom heb je dit niet gedaan voor Burnley?’

Dat uitgerekend Wout Weghorst in Cardiff de winnende goal maakte voor Oranje, schoot Wales-verdediger Connor Roberts gisteravond in het verkeerde keelgat. De speler van Burnley had liever gezien dat zijn ploeggenoot afgelopen seizoen wat vaker had gescoord in de Premier League.

9 juni