LIVE | Oranje Leeuwinnen moeten winnen van IJsland om naar WK in Australië en Nieuw-Zeeland te gaan

De Oranje Leeuwinnen willen naar het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarvoor is vanavond een zege op IJsland nodig. Pakt het team van bondscoach Andries Jonker een ticket voor het WK van volgend jaar? De wedstrijd in de Galgenwaard in Utrecht begint om 20.45 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.