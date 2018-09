LIVE | Noorwegen slaat binnen vijf minuten tweemaal toe

Bondscoach Sarina Wiegman bij SBS6: ,,We doen hetzelfde als altijd op de wedstrijddag, dus we weten allemaal wat er gaat komen. Merk wel dat iedereen wat stiller is en op met de wedstrijd bezig is."



,,De Noren weten wat onze kwaliteiten zijn. Als ze met veel mensen naar voren gaan en wij veroveren de bal, hebben ze een probleem met onze kwaliteiten in de aanval."



,,We willen winnen. Als de wedstrijd vordert, zullen we wel zien wat er nodig is. We zijn hartstikke fit."