LIVE Nations League | Oranje hoopt derde plaats veilig te stellen in troostfinale tegen Italië

Na de nederlaag in de halve finale tegen Kroatië hoopt Oranje de Nations League in eigen land toch nog op een positieve manier af te sluiten. Dan moet er in Enschede wel worden afgerekend met Italië, dat na verlies tegen Spanje eveneens tot de troostfinale is veroordeeld. De aftrap is om 15.00 uur. Volg het op de voet in ons liveblog.